Virginia Fonseca gravou nos últimos dias o primeiro piloto de seu novo programa no SBT, o Sabadou, previsto para estrear em março de 2024. A coluna descobriu alguns bastidores da atração, e traz agora spoilers de como será o programa da influenciadora.

Cenário ainda não está pronto. Após publicações de Virgínia nas redes, os fãs começaram a comparar o cenário do programa com o do Lady Night, de Tatá Werneck. No entanto, segundo fontes, a influenciadora ainda está usando parte do cenário da atração The Noite (de Danilo Gentili). A estética do Sabadou será modificada para a estreia.

Por falar no The Noite... O Sabadou terá o mesmo diretor do programa apresentado por Danilo Gentili. A equipe de Virgínia optou por ter João Mesquita na direção, acreditando que o diretor tem mais a cara da apresentadora.