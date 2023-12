Ivete Sangalo deu o pontapé inicial nas comemorações dos 30 anos de carreira, e fez um show especial no Maracanã na noite de hoje. A apresentação teve participações de Ludmilla e Andreas Kisser.

No repertório, Veveta revisita canções desde os tempos de Banda Eva, até seus maiores sucessos da carreira solo. Canções como "Festa", "Sorte Grande", "Na Base do Beijo" e "Quando a Chuva Passar" marcaram o repertório do show "Ivete 3.0".