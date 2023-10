Patrícia continua:

Não sou uma pessoa que absorve energias negativas, deixo para lá. Vou atrás de ser feliz. É aquela história: a gente colhe o que planta, e eu planto amor. O resto é com cada um.

Veja a entrevista completa:

Festão - "Quis que meus 47 anos começassem com pessoas amadas, com pessoas queridas, e que se prolongue por todo o ano. Fiz questão de escolher a comida, decoração, até a minha roupa para esse momento. Não é sobre agradar ao outro, mas é simplesmente uma delicadeza de fazer o dia do outro melhor. Fazer o dia do outro feliz. É nisso que temos que pensar. A minha festa é sobre isso. Viva ela, a vida. Viva o novo ciclo que está chegando".

Reflexão de aniversário - "Acredito que temos que valorizar o 'acordar' de todo dia. É o despertar para a vida. Dou um exemplo: se hoje você ganhasse R$ 100 milhões, mas amanhã você não pudesse acordar com saúde, valeria a pena? Não. Essa é a minha reflexão, ainda mais depois da cirurgia que passei e quase morri, dois anos atrás. Valorizo estar viva, usufruir das coisas, ver meu filho se realizar, estar com a minha família e ser bem-sucedida no trabalho".

Desejos para o futuro - "Me sinto extremamente realizada profissionalmente. O Encontro vai de vento em popa, a audiência está aí para nos mostrar isso, comercialmente vamos muito bem, o carinho que o público nos recebe. Meu desejo é estar vivendo o hoje e feliz. Na vida pessoal, também acredito que as coisas estão seguindo o caminho natal. Como mãe, vejo Felipe se realizar e isso enche meu coração. Estou deixando a vida me apresentar todo dia o que ela tem para mim".