Ana Castela viaja para os Estados Unidos na próxima semana e mira o mercado internacional. A coluna descobriu que a "boiadeira" terá uma reunião com o cantor mexicano Peso Pluma, um dos artistas mais ouvidos do mundo no momento, e destaque no rap latino. Vem feat por aí?

No Brasil, Ana Castela está em um dos melhores momentos da carreira até agora, com quatro indicações ao Prêmio Multishow deste ano, e seis músicas no Top 50 do Spotify.

A segunda parte do álbum "Boiadeira Internacional" chegou às plataformas digitais ontem, em formato de EP com cinco faixas inéditas, com destaque para "Alerta de Golpe", que já é conhecida pelos fãs.