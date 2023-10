No áudio que Letícia confirmou ser dela, ela conversa com uma amiga e diz:

Amiga, detalhe, eu já conversava com o Vini desde abril. Ele já me chamou para o aniversário dele, para um monte de festa. Ele já me chamou para ir para Madri, e eu nunca fui vê-lo. Conversamos há muito tempo, tem seis meses. Aí ele vem para a minha cidade e eu não posso ficar com o cara? Esse povo de Cuiabá é muito à toa, né? Vão para p... Eu estou de boa. Estou ficando com um cara que converso. Eu sou solteira, ele é solteiro. Não posso nem ficar com o cara em paz?.

Letícia conta que Vinícius Jr. não gostou da "ficada" ter se tornado pública, e por isso não sabe se terá futuro:

Ele está chateado com a situação.

Sobre o "after" dos jogadores, Letícia não confirma outros nomes presentes.

A modelo conta que pegou o convite para a festa em um hotel, e foi orientada a não falar sobre o evento, mas entrega um detalhe: "os celulares eram barrados lá".