Giovanna Antonelli negou o fim do casamento com Leonardo Nogueira, diretor de TV, após rumores que circularam em notícias e nas redes sociais. A empresária da atriz, em conversa exclusiva com a coluna, afirmou que Giovanna segue casada.

"Não procede. Giovanna continua casada. É mais uma notícia falsa circulando sem terem checado a veracidade com ela ou conosco", disse a representante da atriz.

A informação sobre o fim da relação foi publicada pela colunista Mariana Morais, no jornal Correio Braziliense. A jornalista conversou com amigos de Giovanna e Leonardo que afirmaram que o relacionamento chegou ao fim.