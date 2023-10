Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Poeta tem feito aulas de samba para a participação no quadro. Ela está treinando a malemolência para não fazer feio no duelo.

Ainda sobre as aulas de samba, Patrícia Poeta será madrinha no Carnaval. "Eu vou ser madrinha de um bloco aqui em São Paulo, o Gueri-Gueri. A gente acabou de conversar, acertar e o que eu posso adiantar pra vocês é isso", disse ela em conversa com a coluna no The Town.