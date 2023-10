Deolane Bezerra, antes de ser anunciada como destaque da Grande Rio no Carnaval 2024, foi assediada por outras escolas de samba do Rio. A advogada e ex-Fazenda se tornou desejo de uma agremiação do Grupo Especial, mas acabou vetada por um motivo inusitado.

Esta coluna de Splash descobriu que Deolane ganharia o posto de musa em uma escola, algo sugerido pela esposa do presidente da agremiação. No entanto, logo após o convite ser feito, o presidente desautorizou e deixou bem claro: "Não podemos correr o risco de ter uma pessoa barraqueira aqui".

Ainda segundo apuração da coluna, mensagens com o convite já haviam sido enviadas para a equipe de Deolane. Elas foram apagadas horas depois do veto do presidente da escola de samba.