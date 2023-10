Anitta foi o destaque da manhã de hoje em um painel da Rio Innovation Week, importante feira de inovação e negócios que acontece no Rio de Janeiro. A cantora foi entrevistada por Maju Coutinho e abriu bastidores do seu lado empresária e seu case de sucesso na carreira.

Em conversa com a coluna, a cantora afirmou que não usa do marketing pessoal para promover seus projetos, mas cutucou que isso virou uma situação normal.

"Outro dia estava até falando isso, que as pessoas têm feito muito marketing sobre a vida. E na minha vida as coisas vão acontecendo e quando vou ver estou nesse mar de acontecimentos, e a minha intenção era só viver. Antigamente era enlouquecedor, mas agora já acostumei. E a gente já sabe: quando lanço algo, vem bomba de todos os lados. Eu vou vivendo e vai acontecendo as loucuras", disse a cantora.