Procurada pela coluna, Anitta retribuiu o elogio de Måneskin, e contou com exclusividade bastidores do encontro com a banda.

Som do Måneskin é incrível. Tudo que eles fazem é cheio de energia e as produções são lindas. Fizeram uma performance no VMA neste ano que deixou o povo de queixo caído. Os clipes então... nem se fala! Estive com eles nos bastidores. Todos muito fofos! Também tive a honra de recebê-los na minha after party da premiação. Animadérrimos. Eu amo, né?.