Wanessa e Dado Dolabella negam que tenham vivido qualquer crise recente na relação. Os dois, no entanto, desde o início da semana, têm lidado com notícias que relatam possíveis brigas entre eles ouvidas por vizinhos do condomínio onde a cantora mora, em Alphaville, São Paulo.

Esta coluna descobriu que as fofocas sobre Dado e Wanessa geraram um enorme burburinho entre os vizinhos.

Alguns deles estão procurando a cantora para se defenderem, alegando nunca terem ouvido qualquer barulho de uma possível briga do casal, e muito menos que tenham espalhado qualquer fofoca sobre a vida íntima deles.