Maiara e Maraisa lançaram ontem, em uma festa para convidados em São Paulo, o DVD "Ao Vivo em Portugal", primeiro passo para o foco internacional na carreira. As irmãs se emocionaram bastante, e contaram que tinham feito com Marília Mendonça o plano de carreira no exterior.

"A Marília já estava aprendendo espanhol, cantou com a Dulce Maria, e puxava demais a nossa orelha para a gente aprender a cantar no novo idioma. Não tem como pensar em carreira no exterior sem lembrar dela, era esse o nosso plano de voo com as Patroas, e infelizmente não aconteceu", diz Maiara, bastante emocionada, para a coluna.

Ao falar da amiga, Maiara chora, diz que quando Marília morreu decidiram parar qualquer projeto profissional, e afirma que agora estão focadas em realizar o sonho que era também da eterna "rainha da sofrência".