* Da redação de Splash

Os colunistas Lucas Pasin e Marcelle Carvalho comentaram, na edição desta semana do programa Splash Vê TV, o sucesso de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), casal gay que é sensação na novela "Terra e Paixão" (Globo).

Pasin festejou o sucesso do par homoafetivo e parabenizou a entrega dos intérpretes aos personagens. "A Globo está com ouro na mão! Esse casal é o casal de ouro do horário das nove [da noite]. Os dois [atores] estão muito dispostos a fazer esse casal acontecer - a gente vê isso em cena e fora de cena."