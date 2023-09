A vida pessoal de Neymar está novamente nos holofotes. Três meses após publicar uma carta nas redes sociais admitindo que errou com Bruna Biancardi, um vídeo do jogador em Barcelona, Espanha, mostra ele em uma casa noturna, onde supostamente teria passado a noite com outras duas mulheres.

O vídeo foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, que afirmou ainda que Neymar esteve durante toda a noite muito próximo de uma loira e uma morena. Nas imagens, ele aparece falando com uma das mulheres.

Esta coluna procurou a assessoria de imprensa de Neymar que comentou o vídeo: "Não tem nada demais".