O elenco da novela "Terra e Paixão" se reuniu na noite de ontem em um restaurante na zona oeste do Rio de Janeiro para comemorar o capítulo número 100 da trama de Walcyr Carrasco. A coluna descobriu, porém, que nem tudo foi festa para os atores.

Os vizinhos do local chamaram a polícia, por volta das 23h30, para reclamar do som alto do evento, que contou com roda de samba e DJ nos intervalos. Moradores de um prédio ao lado do local do evento chegaram a discutir com o dono do estabelecimento, que precisou mostrar a documentação para provar que tinha autorização para receber festas noturnas.

Segundo fontes da coluna, Cauã Reymond, que chegou mais tarde na festa, presenciou o momento em que a polícia estava na frente do restaurante. Os policiais ainda brincaram com o galã: "Fale bem da gente lá na festa hein".