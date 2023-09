Para Pasin, o afã pelos holofotes é a principal qualidade da nova peoa. "Cariúcha tem uma coisa que amo em subcelebridades: faz de tudo para aparecer, para estar na mídia. Ela topa tudo! Gosta de ser famosa, não tem medo nenhum do que vão falar sobre ela, não tem medo se vão cancelá-la..."

Ele se arrisca a dizer, inclusive, que Cariúcha tem boas chances de faturar o prêmio final do reality. "Ela é tão boa quanto a Jojo Todynho foi, quanto a Andressa Urach quando ficou em segundo lugar no Miss Bumbum e conseguiu ter mais fama que qualquer outra [vencedora do concurso]. Para mim, é a campeã de A Fazenda 15!"

A Fazenda 15: Ex-BBB que dançou com Bolsonaro teve rixa com subcelebridades

A modelo Jaquelline Grohalski, 29, é mais um nome confirmado na nova temporada de A Fazenda, que estreia nesta terça-feira (19). Ela ficou famosa no BBB 18 (Globo), onde é recordada por um conflito com o sexólogo Mahmoud Baydoun.

O colunista Lucas Pasin recordou que Jaqueline é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Jaquelline, depois da participação no BBB 18, teve alguns problemas por conta de posicionamentos políticos. Ela fez umas declarações, umas dancinhas... É bolsonarista e fez uma dança com o Bolsonaro, algo assim."