Segundo Lucas, a visão política controversa faz de Jaqueline alvo da antipatia de outras subcelebridades. "Já encontrei a Jaquelline em vários eventos. Ela é até um pouco rejeitada na rodinha dos ex-BBBs nos últimos anos, fica um pouco de lado. Ninguém quis mais tirar foto com ela, associar a imagem a ela... Jaqueline é aquela pessoa que ninguém chama para tirar a foto de todos os famosos no evento."

Pasin acredita, no entanto, que a modelo pode se beneficiar dessa questão dentro de A Fazenda. "Vamos ver como a Jaqueline vai usar isso. Porque dá para contar isso de uma forma que as pessoas fiquem a favor dela, aquela coisa de 'a rejeitada'... Mas ela já entra com esse peso de ser bolsonarista e muita gente ir contra os posicionamentos dela."

Cariúcha: rival de Jojo tem tudo para marcar a história de A Fazenda

A funkeira Cariúcha, 39, está entre os primeiros nomes confirmados pela Record para o novo elenco de A Fazenda. Ela é conhecida pelas constantes tretas públicas com Jojo Todynho, 26, que venceu o mesmo programa em 2020.

O colunista Lucas Pasin acredita que a funkeira foi uma excelente escolha de Rodrigo Carelli. "Estou bastante empolgado com a Cariúcha. Espero que ela não faça nada de errado para que eu me arrependa do que vou falar hoje, mas ela tem tudo para superar a sua rival, Jojo Todynho, e se tornar uma das melhores participantes de A Fazenda."