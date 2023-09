João Silva e Luciana Cardoso, filho e esposa de Fausto Silva, estiveram em Brasília ontem, e foram à Câmara dos Deputados para apoiar um projeto de lei sobre a doação de órgãos. Em conversa exclusiva com a coluna, eles comentam a importância da iniciativa.

Estou muito feliz de ter feito parte disso, como virou uma missão de vida da nossa família, foi um dia muito bacana, conversamos com vários líderes de bancada e tivemos uma sinalização positiva do Arthur Lira, presidente da câmara, que disse que hoje eles vão votar com urgência para semana que vem votar no plenário. Então, estamos muito felizes aí com o resultado desse dia! , fala João Silva