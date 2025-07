O que havia no disco de vinil perdido que viajou 10 mil km na Austrália

Detalhe: surpreendentemente, o vinil estava em Darwin, a 3.000 quilômetros ao norte de onde tudo aconteceu.

Curioso com os nomes impressos no selo —"Dorothy K. Nicholls e Max S. Samuel"—, Barney decidiu levar o disco de volta para casa, no sudoeste do país, com a missão de encontrá-los.

"Chamou minha atenção porque, na época, muito antes das câmeras de vídeo estarem disponíveis, deve ter sido um grande esforço gravar a cerimônia", disse Barney em entrevista à ABC Australia.

Max e Dorothy Samuel (no centro) durante o casamento em janeiro de 1969 Imagem: Heidi Samuel/Acervo pessoal

O poder do compartilhamento

Barney então fez o que qualquer pessoa sensata nessa situação faria hoje em dia: uma postagem nas redes sociais. O post virou corrente no Facebook, pulando de perfil em perfil, até chegar a Heidi Samuel, filha do casal.