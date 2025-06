'Já parei uma transa para decorar texto': Nany People sobre amor ao teatro

Apesar de barreiras e preconceitos, ela defende que o teatro sempre foi seu grande amor. "Qual outro marido me acolheria toda noite, me acalentaria, me pagaria as contas?", brinca a artista, que confessa: "Já parei uma transa para decorar um texto. Eu sou dessas."

Nany People Imagem: Divulgação

Militância e reflexão sobre a Parada LGBT

Fundadora da Parada LGBT de São Paulo, Nany explica por que se afastou do evento, após divergências com a direção. No entanto, reconhece sua importância na conquista de direitos. "Víamos amigas sendo espancadas na calçada, se prostituindo. E não tinha para quem reclamar."

Ao relembrar esses episódios de violência, exclusão e marginalização enfrentados por pessoas trans e travestis, Nany reforça a necessidade da inclusão real, não só a simbólica ou performática. "Não adianta falar de inclusão se você não inclui. Me fala quantos funcionários trans você tem", provoca ela.

Projetos atuais e legado

Aos 60 anos, Nany mostra vitalidade invejável. Lança seu segundo livro, "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um", escrito em parceria com Flávio Queiroz, e estreia um espetáculo com o mesmo nome. "Não se nasce mulher, torna-se. Mas além de se tornar, tem que se manter", dispara ela.