Audiência da TV não acompanha mudanças tecnológicas e sociais

Os novos números de audiência têm causado preocupação entre os donos de emissoras de televisão e outras mídias. Como explicar, por exemplo, que o tradicional horário das novelas das 21h da Globo —que por décadas desafiou a concorrência com sucesso— já não é mais o mesmo? Nem mesmo com o remake de "Vale Tudo", uma das tramas mais icônicas exibidas nesse horário.

Os empresários do setor estão alarmados, pois os índices de audiência continuam sendo uma referência essencial para definir onde a indústria e o comércio devem investir seus recursos de publicidade —de automóveis a remédios, passando por alimentos e bebidas.

De repente, esses números passaram a parecer distantes da realidade do consumo de mídia da população. Os canais a cabo, com raras e honrosas exceções, nunca decolaram plenamente no Brasil. Em seguida, vieram as plataformas de streaming, também pagas, distantes do modelo gratuito da TV aberta. Somam-se a isso os celulares, que hoje acessam a programação televisiva por meio de aplicativos. Uma verdadeira revolução nos hábitos e costumes do público.