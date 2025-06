João Côrtes sobre histórias LGBT na TV: 'Importante sair da dor e vergonha'

Cinema independente e roteiros

João também escreveu e protagonizou o longa "Nas Mãos de Quem Me Leva", filmado de forma 100% independente. O filme teve reconhecimento em festivais internacionais, mas a pandemia impediu a participação presencial. Ele também escreveu e atuou no curta "Flush", ao lado de Nicolas Prattes, com direção de Diego Freitas, filmado em um único fim de semana e igualmente premiado internacionalmente.

"Foi um filme feito na raça, no amor ao cinema... Modéstia à parte, eu acho um filme muito lindo, eu tenho muito orgulho", afirma Côrtes, que continua escrevendo roteiros, incluindo um novo longa coescrito com Ricardo Burgos. Além disso, deseja aprofundar projetos musicais e desenvolver um show com banda própria, apesar dos desafios de tempo.

Séries e TV

Na televisão, João já participou de novelas, como "Sol Nascente" (Globo), e de séries, como "Passaporte para a Liberdade" (Globo), "Rio Connection" (Globo) e "O Negócio" (HBO). Seu trabalho mais recente e de destaque é a série "Encantado's" (Globo), na qual interpreta Celso, locutor do supermercado e coreógrafo da escola de samba da série.

Ele fala com carinho sobre o personagem, que considera vibrante, afeminado, alegre e livre —e que teve papel importante na sua própria jornada pessoal. "Esse personagem me curou também em muitos lugares. É tão legal poder falar da energia feminina, da feminilidade de uma figura gay que se permite ser exatamente quem é, sem censura. Para mim, ele é um brinde, de uma alegria. Um brilho".