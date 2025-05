MC Kekel foi da dor ao sucesso: 'A música foi travesseiro de tranquilidade'

Antes da fama, Kekel trabalhava como porteiro, até que um corte de cabelo ousado e um comentário visionário mudaram tudo. "Falei pro cabeleireiro: 'faz um corte que em dois meses eu vou estourar no funk'." O corte chamou a atenção do síndico, que não gostou muito, e, em 30 dias, veio o sucesso e o início de uma nova vida. "Quando me falaram que eu já tinha R$ 30 mil para receber, fui pedir as contas e mandei beijo pro síndico!

MC Kekel no clipe de 'Aglomeração' Imagem: Divulgação

"Meiota" e a realidade no funk

O primeiro hit foi "Meiota", uma música de rua, com letra explícita, mas com um propósito claro: retratar a realidade. "O funk não romantiza. Ele fala o que tem que falar. Às vezes, somos julgados pelos palavrões, mas é interpretativo. A gente canta o que viveu ou o que viu."

Hoje, Kekel transita entre o funk romântico e as letras mais ousadas. "A música é o momento do artista. Tem hora que quero falar besteira, depois quero ser romântico". Ele acaba de lançar um novo trabalho em parceria com Grelo, "Não Compensa", que fala sobre frustrações amorosas, mágoas acumuladas e o momento em que se entende que nem todo amor vale o esforço.