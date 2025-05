SBT volta às origens, mas surpreende ao apostar em Eita Lucas! e doramas

Após muitas críticas por ignorar o legado de seu pai, Silvio Santos, Daniela Beyruti —filha número três e atual presidente do SBT— resolveu rever suas decisões. Na semana passada, ela lançou uma nova grade de programação que resgata elementos marcantes da Era SS, cuja influência na televisão brasileira antecede até mesmo a fundação da emissora da família. Afinal, quando a Globo ainda engatinhava, Silvio já era um fenômeno popular.

Daniela parece ter compreendido que renovar é necessário, mas exige sutileza. É preciso respeitar o padrão e os acertos do passado, até porque televisão é, sobretudo, hábito. E nesse caso, um hábito que atravessou gerações.

Dentro desse espírito, o Casos de Família está de volta, novamente sob o comando de Christina Rocha, que foi quem realmente deu identidade ao programa. Entre as novidades, destaca-se o retorno de Luiz Bacci —cria de Silvio que andava "desgarrada"—, que assumirá uma atração no horário das 11h às 13h. Mas o programa já estreia cercado de incertezas: o título, Alô Você, remete a uma marca registrada do falecido apresentador Fernando Vanucci, e a indefinição de gênero, entre jornalismo e entretenimento, lembra o tropeço do Encontro, da Globo, que até hoje não encontrou seu equilíbrio, apesar da insistência da emissora.