'Súdita' de Lady Gaga com rock na veia: quem é a cantora Wenny?

Com apenas 15 anos, Wenny já coleciona conquistas marcantes em sua jovem trajetória. Eleita revelação no Prêmio Jovem Brasileiro de 2024, ela conversou com a coluna sobre o início da carreira musical, os lançamentos dos singles "Checkpoint" e "99" e o processo de criação de seu primeiro álbum, "Doce Veneno", produzido por Humberto Tavares.

A jovem artista também compartilhou suas experiências em programas de televisão como Altas Horas, Teleton e Programa Silvio Santos, além de sua forte ligação com o Carnaval —paixão que começou aos 11 anos, quando estreou como rainha de bateria e desde então passou por diversas escolas de samba.