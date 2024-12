Nova Tata? Alemã que faz humor com perrengues no Brasil quer trabalho na TV

"O maior desafio é o improviso. Na hora que eu troco ideia, porque eu sempre converso com o pessoal no show, e sinto claramente que, na hora de conversar sobre algo que eu não me aprofundei, é um pouco mais difícil achar o vocabulário, tenho que procurar o melhor jeito para me fazer entender", conta ela.

Em alguns momentos, no entanto, essa dificuldade a ajuda, já que as pessoas explicam para ela e isso acaba ficando engraçado. "Nem sempre preciso me fazer entender 100%, as pessoas me explicando vira piada", conta ela, que não evita nenhum tema. "Tem coisas mais difíceis de abordar por depender de como a pessoa vai interpretar. Nem sempre quem vê na internet entender o contexto que havia no palco".



E Lea já recebeu hater? "É inevitável", afirma ela. "Sempre vai ter alguém que não vai curtir. Mas eu lido com isso e tento ignorar. Hater só é hater porque consegue se esconder na internet, então tento lembrar que, provavelmente, são pessoas que nem aprenderam uma segunda ou terceira língua, não sabem o que é passar esse perrengue, então, não me preocupo com isso."

Sobre os limites no humor, Lea diz que percebe quando está no palco: "Eu fui vendo o peso das palavras. Acho que enquanto não estou prejudicando ninguém está tudo bem. Existem pessoas que se ofendem muito facilmente, mas, enquanto eu não estou discriminando ninguém não me preocupo. Acho que esse é o limite".

Diferenças Culturais

Para Lea, a maior diferença cultural entre Brasil e Alemanha é a questão do atraso dos brasileiros: "O brasileiro, às vezes, não tem horário. Quando eu tenho um compromisso, tem que marcar meia hora antes, meia hora depois, porque sempre atrasa ou sempre se prolonga". A humorista, no entanto, diz gostar dessa flexibilidade.

Questões sociais

Lea conta que as questões sociais foram uma das razões que a fizeram começar a fazer comédia. Formada em antropologia, ela encontrou na comédia uma forma de se expressar e alcançar mais pessoas. "Se você chega na pessoa de uma forma mais leve ou mais descontraída, ela vai se abrir mais.