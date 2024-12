Com troca-troca na TV, público deve ter atenção para sintonizar canal certo

Do jeito que a coisa vai nesse troca-troca de canais, o telespectador da TV aberta precisará de muita atenção. Especialmente os SBTistas! Logo de manhã, depois do Primeiro Impacto, de repente volta o Vem Pra Cá à grade da emissora. Este que já não havia dado certo com Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano, desta vez com a apresentação de Ana Furtado —sim, a ex-Globo.

Ana passará a bola para Carlos Tramontina, também ex-Globo. Aí confundirá mais ainda quando este chamar a reprise de uma novela mexicana e anunciar Datena —ex-Band— no final da tarde. E nos sábados, a novidade do SBT será Rodrigo Faro, esse recém-saído da Record.

Vejam bem, passei por ex-apresentadores da Globo, Band e Record. Desta vez, todos estarão na emissora dos Abravanel.