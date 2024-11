Erros e acertos! Rede TV! celebra 25 anos com história bastante incomum

Em maio de 1999, faltando poucos dias para o vencimento das concessões e, consequentemente, a extinção da Rede Manchete, o grupo TeleTV, de Amilcare e Marcelo, conseguiu adquirir as concessões, após aprovação do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Para isso, precisaram assumir a dívida de R$ 243 milhões do antigo canal com a União.

Nos primeiros 15 anos, liquidaram o valor, enquanto levantavam a emissora. O canal surgia com um nome diferente, um estilo moderno e tecnológico, cabeamento sem fios, equipamentos de ponta, etc. O próprio Amilcare assume que a emissora nasceu de verdade há 10 anos, quando a dívida da Manchete foi totalmente paga.

Mesmo assim, o canal tem no seu DNA a modernidade. Criou programas icônicos, como o TV Fama, que está no ar desde o começo e revolucionou a cobertura da vida das celebridades, dando um profissionalismo que respeita os jornalistas que fazem este trabalho e valorizando as celebridades.

Luciana Gimenez no SuperPop Imagem: Fernanda Simão /RedeTV

Outro programa é o SuperPop, que modernizou o show de entrevistas. Começou com Adriane Galisteu e se firmou com Luciana Gimenez. E o Leitura Dinâmica, que trouxe uma linguagem do nosso tempo, rápida e precisa, para o jornalismo de TV.

O telejornalismo da emissora, em geral, tem uma marca inconfundível. O Rede TV! News, por exemplo, mantém uma linguagem moderna e enxuta, com muita credibilidade, contando com jornalistas do nível de Amanda Klein, que sabe perguntar como poucas, e de Kennedy Alencar. Este que, além de fazer ótimos comentários, apresenta um programa imprescindível, o É Notícia, às quintas-feiras, ouvindo as principais personalidades da cena política de momento.