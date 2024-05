Jackeline Petkovic merece uma nova chance na telinha

A loira merece a oportunidade de voltar a brilhar na televisão. "Ela merecia voltar à TV, porque surfou no final da onda das apresentadoras infantis —foi uma das últimas. Penso que ela poderia fazer programas adultos [hoje em dia]. Merecia uma chance de apresentar um programa de variedades ou algo do tipo."

Jackeline Petkovic ganhou notoriedade ao figurar entre as apresentadoras do antológico programa Fantasia (SBT), em 1997 e 1998. Posteriormente, comandou programas infantis no canal de Silvio Santos, como Bom Dia & Cia (1998-2003) e Sábado Animado (2000).

Samara tem razão de lutar pelas filhas após atitude canalha de Leandrinho

Leão Lobo comparou Leandrinho ao jogador de futebol Éder Militão, 26, criticou por negar recursos de seu próprio patrimônio às herdeiras. "Estou do lado da Samara. Ela tem que brigar mesmo, porque ele ganha muito dinheiro como jogador. É a mesma coisa que falamos do Militão: ganha uma fortuna e dá o mínimo para as filhas."

É absurdo o craque do basquete, como pai, sonegar os direitos de Alícia e de Lara em vez de facilitar-lhes o acesso. "Como um pai pode negar bens às suas próprias filhas? Por mais que ele tenha se separado da ex-esposa, as filhas não têm nada a ver com isso. As filhas continuam sendo responsabilidade tanto da mãe como do pai."