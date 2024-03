Fernanda se arrisca ao querer trocar Pitel por Bin Laden no BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, vê como arriscada a 'troca' de Fernanda ao desconfiar de Pitel para confiar em Bin Laden. "Não acho que ela vá soltar a mão da Pitel, mas está bem claro que a Fernanda está com um pé atrás com ela - e o perigo maior é ela dizer isso para o Bin Laden. Até hoje não se entende bem qual é o jogo dele. Ele vai para cá, vai para lá... É bem movediço."

O jornalista teme que Fernanda possa pagar caro por baixar a guarda para alguém como o funkeiro. "Se ela desconfia da Pitel, que é a melhor amiga dela, imagina essa confiança que ela está dando para o Bin Laden. É bem arriscado isso. Numa dessas, ela pode acabar dançando."

Leão tampouco vê com bons olhos a recentemente aproximação de Pitel com Lucas Buda, 30. "As duas estão mal servidas de parceiros, porque o Buda também é fofoqueiro e intrigueiro. A Pitel tampouco está nada segura ao lado dele. Elas estão abrindo mão da parceria que tinham por [novos] parceiros duvidosos."

Leão: Fernanda enfim começa a sair do quarto e a se movimentar no BBB

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a atual temporada do BBB conseguiu ser muito superior à de 2023. "Não dá para falar que este BBB foi ruim, porque está gerando muito mais conteúdo que o do ano passado. Nesta altura do campeonato, o BBB 23 já tinha caído, o Boninho já tinha enfiado mais dois participantes de volta para o jogo, porque não estava tendo ritmo, enredo, nem nada. Este tem enredo o tempo inteiro!"