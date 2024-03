Fernanda usou mal as palavras em desabafo sobre maternidade no BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, entende que Fernanda usou hipérboles para expressar a dura realidade de criar filhos sem o apoio paterno. "Ela usou palavras impróprias, [mas] é evidente que esta mãe não queria destruir seus filhos nem nada disso. Está falando da exaustão de uma mulher sozinha para cuidar de tudo isso."

Ele ressaltou que muitas mulheres vivem o mesmo drama de Fernanda - muitas delas de forma até mais intensa que a própria. "Compreendo a exaustão dela - que não é só dela, mas de muitas mulheres no Brasil. Algumas, inclusive, com muito mais dificuldade do que ela - mães de comunidade, que descem morro para levar as crianças ao colégio, conseguir água..."

Leão condenou veementemente os ataques virtuais que Fernanda sofreu por conta das figuras de linguagem a que recorreu. "Sou contra todas essas maldades que falaram contra ela. Foi uma frase infeliz, ela usou mal as palavras, mas as pessoas ficaram só com isso. Ela estava falando de uma coisa bem maior, que é a questão das mães que criam seus filhos sozinhas, porque os homens não os assumem."

Discurso de eliminação de Tadeu encorajou e desencorajou ao mesmo tempo

Raquele, 23, foi a eliminada desta semana no BBB 24 (Globo). Ela teve 87,14% dos votos para deixar a casa, contra 10,94% de Alane e 1,92% de Beatriz. Em seu discurso de despedida para a sister, Tadeu Schmidt, 19, aconselhou o elenco a não considerarem o jogo, a esta etapa, como perdido ou ganho precocemente.