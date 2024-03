Falso argentino vem para corrigir barriga gerada por expulsão de Wanessa

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, vê a entrada do falso argentino como algo desnecessário a esta etapa do jogo. "Acho que não precisava. Tenho a impressão de que puseram isso por causa da saída [precoce] da Wanessa Camargo - ficou um participante a menos e tal, aí resolveram dar uma enrolada. É a chamada 'barriga' da novela, quando se coloca uma coisinha [a mais] para enrolar, distrair, e depois continuar a trama."

Ele teme, no entanto, que este novo participante possa acabar causando muito mais confusão do que o próprio Big Boss deseja. "É para ser só uma brincadeira, mas, dependendo de como for esse [suposto] argentino e de como ele se comportar lá dentro, pode complicar. Tiraram a fala do Boninho [de que ele entraria para seduzir as mulheres da casa], mas será que tiraram essa intenção do rapaz?"

O maior receio de Leão é que Davi acabe se prejudicando seriamente em meio a algum conflito gerado pelo impostor. "Ele já mostrou que é uma pessoa ciumenta com os amigos, com as amigas. Seria uma sacanagem se o Davi saísse por uma bobagem dessas, depois de tudo o que já passou para casa. Ficaria ruim, não só para ele, mas para a própria história do BBB."

Discurso de eliminação de Tadeu encorajou e desencorajou ao mesmo tempo

Raquele, 23, foi a eliminada desta semana no BBB 24 (Globo). Ela teve 87,14% dos votos para deixar a casa, contra 10,94% de Alane e 1,92% de Beatriz. Em seu discurso de despedida para a sister, Tadeu Schmidt, 19, aconselhou o elenco a não considerarem o jogo, a esta etapa, como perdido ou ganho precocemente.