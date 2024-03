Discurso de eliminação de Tadeu encorajou e desencorajou ao mesmo tempo

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, entende que o discurso de Tadeu cumpriu bem seu papel. "Foi um discurso simples - um dos mais simples que vimos nas últimas semanas -, mas que serviu como um recado [sobretudo] no parágrafo final."

Leão Lobo observou que as palavras do apresentador foram ao mesmo tempo encorajadoras e desencorajadoras. "Foi um recado do tipo: 'lutem, porque nada está ganho ainda'. Serviu para desencorajar os que acham que já ganharam e, ao mesmo tempo, encorajar aqueles que pensam que já perderam."

Leão avalia que a votação expressiva de Raquele tem mais a ver com o favoritismo de Alane e Beatriz do que com uma suposta rejeição à recém-eliminada. "Não havia motivo para esse ranço todo, para esses 87% de rejeição. Ela não fez nada tão horroroso que justifiquei essa votação tão alta [para deixar a casa]. Foi mais mesmo para proteger as preferidas [da audiência]."

Falso argentino vem para corrigir barriga gerada por expulsão de Wanessa

Boninho, 62, agitou os fãs do BBB 24 (Globo) ao anunciar a entrada de um novo participante. Segundo ele, trata-se de um ator que vai se passar pelo participante da versão argentina do reality e teria a tarefa de seduzir as mulheres da casa, causando ciúme nos rapazes - 'missão' polêmica, na qual o Big Boss posteriormente voltou atrás.