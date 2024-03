Inquieta, Monica Carvalho 'se joga' no cinema e exalta belezas brasileiras

Monica repetiu a parceria com os grandes atores. Fez "A Indomada" com Eva e contracenou novamente com Cláudio Correa e Castro em "Chocolate com Pimenta". Participou ainda de outras novelas de sucesso, como "Corpo Dourado", "Porto dos Milagres", "Tempo de Amar".

A atuação era pouco para a inquieta ariana, que começou a escrever roteiros e peças. Na pandemia, ela aproveitou para escrever mais ainda, e culminou num roteiro de filme: "Licença Para Enlouquecer", prestes a ser lançado. O longa fala sobre o lockdown e os protocolos da covid-19, além de falar sobre amizades fortalecidas.

A história do filme focaliza três amigas que moram juntas e ficam desempregadas ao mesmo tempo. Elas recebem uma proposta indecente e se mudam para Maragogi, em Alagoas. A ideia é mostrar as belezas brasileiras como elas merecem.

Sucesso!