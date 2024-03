Leidy Elin e Bin Laden deveriam ser os próximos eliminados do BBB 24

Giovanna, 28, falou dentro do BBB 24 (Globo) sobre a possibilidade de dar a quinta pulseira da mira do líder para MC Bin Laden, 30, o que o deixaria próximo do Paredão. Os dois, vale lembrar, tiveram um affair dentro do reality, que Giovanna oficialmente já deu por terminado.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, entende que cair na berlinda significaria eliminação certa para o funkeiro. "Se for para o Paredão, ele vai embora, a menos que volte no Bate e Volta. Pelo histórico dele ali [na casa], penso que, se bater no Paredão, já era. Ele está bem queimado, assim como a Leidy. Se for, ela dança também."