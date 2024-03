Deniziane trocou Matteus pelo jogo e não merece consideração do brother

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda com o incentivo de Giovani para que Matteus faça a fila andar. "A Deniziane já foi. Ela abriu mão [de Matteus] quando preferiu o jogo. Ele falou que vai ter uma conversa com ela [fora da casa] e tal, mas nem precisa. Já pode ir pegando a Isabelle e pronto."

Leão torce para que Isabelle ouça os conselhos do Davi e se jogue de cabeça no jogo. Para ele, é essa postura que poderá lhe garantir (ou não) uma vaga na final do reality. "Ela só fica no pódio se entender o que ele falou. Muita gente gosta dela, mas tem ranço por achar que ela não é tão fiel ao Davi quanto parece - e isso pode derrubá-la."

Yas Fiorelo, por sua vez, teme que já não haja tempo para Isabelle pôr em prática as diretrizes indicadas por Davi. "Minha preocupação é se ela ainda tem tempo para recalcular essa rota, porque falta pouco tempo para o programa acabar e ela não foi uma pessoa que se indispôs dentro da casa. Entendo que ela não é uma pessoa de arrumar briga, mas em algum momento vai ter que se indispor."

Yas: Grande vantagem de Alane sobre Bia é ter protagonizado briga

Em conversa com Leidy, Lucas, Giovanna e Pitel no BBB 24 (Globo), Raquele alegou que não seria inteligente colocar Matteus no paredão podendo mandar três 'fadas' para a berlinda. Para ele, Alane, Bia e Davi são a formação ideal para a eliminatória da próxima semana.