BBB 24: Bia precisa ser lapidada, mas leva jeito para apresentadora de TV

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, elogiou a dinâmica de Beatriz com o restante do elenco na comemoração. "Gostei da festa, apesar de achar que a Bia é sempre exagerada, meio cansativa em suas repetições. Mas ontem, até pela estrutura da brincadeira, foi bem legal. Adorei ver um pouquinho dos talentos de cada um, foi bacana isso."

Ele opina que a vendedora tem potencial para, futuramente, vir a se tornar uma boa apresentadora de televisão. "Ela vai ter que ser trabalhada, mas pode, sim. Antes de mais nada, tem essa vontade, e a vontade te leva a aprender. Se for controlada, aprender a respirar e tudo o mais, pode ser uma boa apresentadora. Ela tem jeito para a coisa."

Leão pensa, no entanto, que Bia renderia melhor respaldada por um diretor televisivo experiente e competente. "Um Hélio Vargas da vida, talvez. Ele transformou o programa do Luciano Huck [Domingão com Huck], que estava ruim no começo e depois ficou uma maravilha. Com um Hélio Vargas na vida dela, acho que vai."

A comediante Paloma Santos foi a convidada desta quinta-feira (14) do programa Splash Show. Ela bateu um papo descontraído com os apresentadores Yas Fiorelo e Leão Lobo e comentou os últimos acontecimentos do BBB 24 (Globo).