Raso, BBB 24 resvala na baixaria e não discute temas relevantes

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, criticou Thaís e Ed pela condução da sabatina com Yasmin. "Foi mais uma porcaria de entrevista. A entrevista com o eliminado virou uma grande porcaria. Do que já tivemos para o que temos para o que estamos tendo, caiu muito. A entrevista com o eliminado precisa parar de ser essa conversa de bar!"

Schueng pensa que a dupla do Bate-Papo BBB deveria se inspirar em Lucas Selfie, que exerce função similar na Cabine de Descompressão de A Fazenda (Record). "Vou pagar um PlayPlus para a galera poder assistir ao Lucas Selfie, porque é muito melhor! Até Rafa Kalimann fazia melhor [do que está sendo feito hoje]."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

