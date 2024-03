'Traição' de Lucas Buda parece estratégia para promover esposa fora do BBB

Boninho, 62, debochou do temor de Lucas Henrique, 30, de ter sido abandonado pela esposa, Camila Moura, por conta de sua relação com Pitel, 24, no BBB (Globo). O diretor fez questão de acordar todo o elenco nesta segunda-feira (11) ao som de "Infiel", hit de Marília Mendonça.

Para Leão Lobo, apresentador do Splash Show, a suposta infidelidade de Lucas não passa de um estratagema para promover Camila fora do programa. "Tenho minha teoria da conspiração. Fica parecendo que é uma coisa combinada entre eles, até mesmo junto com a produção — aí talvez eu já viaje um pouco demais, porém não sei..."