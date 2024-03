Carla Daniel diz que sonha em voltar às novelas

Falando de Daniel Filho — grande diretor, ator, e pai da atriz — ela disse: ''Meu pai me dirigiu várias vezes. Fiz com ele a novela ''Que Rei Sou Eu?''. Com minha mãe, só trabalhei enquanto criança''.

Carla Daniel tem uma única filha, de 21 anos de idade, que estuda Relações Internacionais, de quem tem muito orgulho.

Atualmente, a atriz está trabalhando no musical ''Carlota e Joaquins'', com muitas músicas autorais na linha do Rock e Groove. Ela divide os palcos com os rapazes do Farofa Carioca.

Sucesso!