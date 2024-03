O que será deste BBB 24?

Ainda um detalhe importante: Isabelle voltou a ser próxima de Davi. A amizade dos dois fortalece o jogo.

Para finalizar, no meio da festa de Lucas Henrique, Fernanda entrou para a casa com um copo de bebida na mão. Resultado: perdeu estalecas e colocou a casa toda no Tá com Nada. Acho que conseguiram o que queriam.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

A alegria mais genuína dos amigos em torno de Davi, com sua volta do paredão.

Tá na Xepa

A raiva de Yasmin com Davi, e mais ainda a de Leidy Elin, que comprou as ofensas da colega famosa para com o baiano.