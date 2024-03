Elenco do BBB 24 sempre foi pra cima de Davi e agora é difícil voltar atrás

Tiago Leifert, 43, afirmou em entrevista ao podcast Achismo que considera estar na hora de a Globo repensar o Camarote no BBB. Ele ponderou que a emissora precisa avaliar a participação dessas personalidades, porque eles tendem a desistir no decorrer do jogo.

Dieguinho Schueng concorda que o confinamento do reality show precisa o quanto antes voltar a ser formado apenas de anônimos. "Não precisa mais de Camarote, e o BBB deste ano está provando isso. Para o ano que vem, espero que o elenco volte a ser 100% de anônimos. No caso do BBB, tem funcionado bem. É só acertar no perfil dos participantes que dá sucesso."

