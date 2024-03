Yasmin Brunet usa o mesmo enredo de Wanessa Camargo contra Davi no BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, criticou Yasmin por relacionar as investidas de Davi contra ela no jogo a um suposto machismo. "Calma, não é bem assim. O Davi não fez nada de tóxico contra ela. Ele simplesmente joga, como se ela fosse qualquer outro competidor [da casa]. Não tem nada a ver com ela ser mulher ou ser homem."

Para ele, a ex-esposa de Gabriel Medina está repetindo o enredo que a cantora costumava usar contra Davi antes de ser desclassificada da competição. "A Wanessa também tentava algo assim, dizendo que o Davi lhe causava 'gatilhos', e agora a Yasmin fica retomando um pouco isso, dizendo que ele é tóxico. São duas palavras ['gatilho' e 'tóxico'] meio da moda, como se houvesse uma grande guerra entre homens e mulheres."

Leão avalia que Yasmin está se apropriando de uma pauta de interesse social para tentar queimar a imagem do baiano. "Ela se coloca um pouco de vítima, [como se estivesse] em defesa da mulher - que é uma luta da mãe dela [Luiza Brunet, 61] aqui fora e não tem nada a ver com ela. Está meio que pegando uma carona [na causa da mãe]."

Esposa de Lucas Buda rouba sucesso que ele não conseguiu dentro do BBB 24

Camila Moura pulou de 1 mil para 1,5 milhão de seguidores após seu marido, Lucas Henrique, 29, flertar com Giovanna Pitel, 24, dentro do BBB 24 (Globo). Entendendo-se traída pelo brother, Camila publicou posts em que exibia fotos dele rasgadas e deixando claro que a relação acabou.