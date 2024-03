'Família É Tudo' começa mostrando ser uma novela das 19h 'raiz'

A nova novela das 19h da Globo, "Família É Tudo", já começou bem, com a cena inicial mostrando o pedido de casamento entre Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Goes), com um ballet, no prédio da faculdade FAAP.

Depois, vieram as cenas tradicionais de primeiro capítulo de novela, contando a história familiar.

Só pelo começo, é notável que a Globo aprendeu com o sucesso de "Vai na Fé" e com o fracasso de "Fuzuê", assim como Daniel Ortiz aprendeu bem com Silvio de Abreu.