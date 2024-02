'Três Maria da Penha contra psiu': Luana Piovani tem razão sobre Wanessa

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, deu razão às críticas feitas por Luana. "Pela primeira vez, tenho que concordar com a Luana. Foi ótimo o que ela falou. O que me chama a atenção é que ela não assiste ao BBB. Imagina se assistisse! Porque sabe de tudo [sobre o programa], cita detalhes..."

Embora reconheça que a forma de Davi interpelar os demais possa causar incômodo, Leão atribui essa atitude à origem humilde do rapaz. "É claro que o 'psiu' é chato - como um 'cala a boca' ou qualquer coisa assim. Mas é muito diferente [da situação de Dolabella], porque o Davi é um menino muito simples, enquanto o Dado não. É um ator, um rapaz bem informado."

Para o jornalista, o mais impressionante é que os gatilhos de que se queixa a cantora tenham origem em outra pessoa que não o atual namorado. "O pior é que a Wanessa, quando se refere aos gatilhos, não se refere ao Dado. Ela está se referindo a uma [terceira] pessoa, com quem já conviveu durante muito tempo e não sabemos quem é. Ou seja: ela tem o dedinho podre, hein? [risos]"

Beatriz, 23, escolheu Fernanda, 32, como 'joga-sujo' durante a dinâmica do Sincerão realizada segunda-feira (5) no BBB 24 (Globo). Fernanda rebateu a fala da colega de que se incomodava com ela, argumentando que ela teria de começar a ganhar provas na competição para incomodá-la.