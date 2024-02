Ciro Bottini afirma: "Vendedor não tem sexo"

Viviane Romanelli? "Colega de trabalho. Querida até hoje e sempre foi. Temos uma química incrível. E só trabalhamos 3 anos juntos, mas a química persiste até hoje. Fazemos algumas campanhas juntos. Com ela faria um programa de auditório, Iríamos arrebentar", confessou Ciro.

Carlos Takeshi? "Outro talento, com ele não tenho tanto contato hoje. É muito legal e inteligente, é um ator e criou o personagem japonês vendedor de informática. Deu muito certo".

Sobre a concorrência com outros vendedores, ele me respondeu: "Todos concorrem. Não tenho problema com concorrência. Trabalho muito. O empresário Luciano Hang, lá do Sul, me contrata e contrata o Celso Portiolli. Ele e o Faro são animadores, eu sou vendedor".

Aí me veio a pergunta: vendedor tem sexo? A resposta veio pronta: "Não, de maneira nenhuma. Nem partido político, nem time. Sou palmeirense, mas quero vender para corinthianos, são-paulinos, santistas''.

Sobre a importância da ShopTime na vida dele: "Foi extremamente importante na minha vida, um canal da Globo onde apareci, uma vitrine que eu soube transformar numa carreira. Fiquei 26 anos lá". E por que acabou se era tão bom? ''O modelo, no início tão criativo, ficou obsoleto, não se atualizou. E mais: o ShopTime era também do grupo Americanas, que entrou em crise, com fraude, roubos... teve que fechar várias marcas, entre elas a ShopTime. Mas ficou na memória afetiva dos brasileiros. Muita gente me contrata ainda por causa da ShopTime''.

Sobre a origem da brincadeira dele imitar uma dona de casa perguntando sobre os produtos, ele explicou: ''A ideia veio de uma vizinha, de quando eu morava num prédio em São Paulo. Ela adorava a ShopTime, mas desconfiava e me perguntava sobre os produtos no elevador, quando me encontrava. 'Seu Bottini, aquela panela é boa mesmo?'. Um dia, no meio do comercial, me lembrei da voz dela, experimentei e todo mundo riu no estúdio. Assim pegou. Hoje os clientes me pedem para fazer aquela voz fininha".