Artificiais, brigas no BBB parecem encenadas para tirar programa do marasmo

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, reclamou que as tretas ocorridas recentemente na casa parecem intencionais e até artificiais. "Não sei se você também teve essa impressão, mas tanto essa briga como a da Fernanda e da Alane [ocorrida na tarde anterior] parecem provocadas. Uma coisa meio artificial, do tipo: 'o Tadeu [Schmidt] mandou brigar, então vamos fazer'. A sensação que eu tenho é essa."

Para Leão, os conflitos entre os participantes parecem ter sido gerados como num passe de mágica a fim de tirar o jogo do marasmo. "De repente todo mundo resolveu tretar com todo mundo! E é uma treta assim: do nada, começa! Uma coisa explosiva, que começa com uma palavrinha e de repente vai, pega fogo e vira uma fogueirona! É esquisito, mas, pelo menos, movimentou o jogo."

Leão opinou ainda que o fato de MC Bin Laden ter 'crescido' para cima de Davi não é digno de expulsão. "Não acho que seja o caso de expulsá-lo, porque está na regra do jogo que 'ir para cima' não é proibido. Agora, se ele tivesse levantado a mão, aí não podia. De qualquer forma, é perigosa [essa proximidade], porque numa dessas um dos dois perde a estribeira e aí..."

O que é 'calabreso'? Elenco do BBB 24 não merece explicação de Davi

Davi Brito, 21, causou celeuma dentro do BBB 24 (Globo) ao chamar Lucas Henrique, 29, de 'calabreso' durante uma discussão. MC Bin Laden, 29, afirmou erroneamente aos colegas que a expressão era um deboche ao fato de Lucas ser obeso.