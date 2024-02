O que é 'calabreso'? Elenco do BBB 24 não merece explicação de Davi

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, explicou que o termo é um bordão do youtuber Toninho Tornado e não tem nenhum significado específico - muito menos ofensivo. "O Toninho usa esse termo 'calabreso' em vários vídeos de pegadinhas. Ele vai para cima da pessoa [com quem interage], ela às vezes se altera e ele diz: 'calma, calabreso', 'calma, meu iPhono quinzo', 'calma, ludmillo'... O Davi viu que o Lucas estava alterado e falou: 'calma, calabreso!'"

Na visão de Yas, Davi perdeu a oportunidade de esclarecer o mal-entendido quando Giovanna, 27, questionou-o sobre o significado da expressão. "Um dos grandes erros do Davi foi não saber explicar [o sentido do termo]. Quando a Isabelle perguntou o que é 'calabreso', ele respondeu que é 'calabresa' com 'o'. Argumentou muito mal e não soube explicar que queria ofender o Lucas."

Leão Lobo discorda e defende que, ao preferir não se explicar, o baiano simplesmente evitou distribuir pérolas aos porcos. "Acho que o Davi já está naquela fase de dar de ombros. Eles [críticos do baiano] não merecem que ele explique, porque são tão tacanhos. Estão se apegando a qualquer coisa para aparecer no jogo, e [sempre] através do Davi."

Artificiais, brigas no BBB parecem encenadas para tirar programa do marasmo

Leão Lobo reclamou que as tretas ocorridas recentemente na casa pareçam intencionais e até artificiais. "Não sei se você também teve essa impressão, mas tanto essa briga [entre Lucas, Davi e Bin Laden] como a da Fernanda e da Alane [ocorrida na tarde anterior] parecem provocadas. Uma coisa meio artificial, do tipo: 'o Tadeu [Schmidt] mandou brigar, então vamos fazer'. A sensação que eu tenho é essa."