BBB 24: O problema é o enquadramento na TV…

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Se o que você queria era entretenimento no BBB 24, Pitel garantiu a diversão ao falar que o grupo antagonista ao do Quarto Gnomo enquadrava melhor na TV do que o deles.

Porém, isso foi só o começo, porque depois teve aquele show caricato de Fernanda com Alane, que culminou na vilã chamando o corpo da bailarina de mole.