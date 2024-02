Maior fofoqueiro do BBB 24, MC Bin Laden suga as histórias alheias

Davi, 21, e Isabelle, 31, conversaram a respeito de MC Bin Laden, 29, dentro do BBB 24 (Globo). Os dois detonaram a postura do funkeiro no jogo e o definiram como manipulador e fofoqueiro.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concordou em gênero, número e grau com a opinião da dupla sobre Bin. "Ele é manipulador e é fofoqueiro - mas não um fofoqueiro como nós [jornalistas de entretenimento]. É um fofoqueiro do mal, porque entrega as coisas, leva e distorce... Não merece trabalhar conosco. Precisamos proteger nossa categoria. [risos]"